Il grande gesto dei due campioni: la donazione per aiutare i pazienti

"Non chiedeteci perché siamo qui insieme, la risposta è fin troppo semplice, siamo una squadra” – questo è il motto che ha unito Jack Sintini e Damiano Pippi, prima compagni sotto la rete da pallavolo e ora alleati contro battaglie ben più grandi.

“Le nostre Associazioni – commentano i due campioni - hanno unito le forze e insieme siamo riusciti a raggiungere un importante traguardo che ci consente oggi di consegnare al Centro di Salute di Castiglion del Lago due importanti strumenti oculistici”.

Si tratta di Autorefrattometro/Cherotometro computerizzato che può essere usato anche con pazienti meno collaborativi come lo possono essere i bambini, mentre il secondo strumento è un proiettore di ottotipi per misurazione del visus con vari test. Gli strumenti donati consentiranno alla struttura sanitaria di effettuare controlli e visite oculistiche assicurando maggior accuratezza nelle diagnosi e una maggior quantità di informazioni cliniche.

La donazione al Centro di Salute lacustre si realizza solo oggi ma il percorso che ha consentito l’acquisto di queste sofisticate apparecchiature parte da lontano: “Lo scorso maggio – spiega Pippi, presidente dell’Associazione Azzurro per l’Ospedale – ho chiamato a raccolta vecchi amici, qualche campione del mondo e olimpico di pallavolo, e li ho sfidati a mettersi di nuovo in gioco in una partita di solidarietà che chiamammo Campioni del Mondo and Friends. Grazie alla preziosa collaborazione di Play for life e Bijoy Valori Sportivi, riuscimmo a richiamare l’attenzione di molti e dalla loro generosità siamo partiti per la donazione di oggi”.

“Quando Damiano chiama non posso che rispondere” – così anche Jack Sintini, entusiasta della collaborazione che si è instaurata, certo che sarà solo il primo di altri eventi insieme. “La vita e la carriera ci hanno portato fin qua, Damiano e la sua Associazione Azzurro per l’Ospedale sanno di avere in noi un amico e un alleato, quando c’è da fare del bene l’Associazione Giacomo Sintini ci sarà sempre”.