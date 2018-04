Il regalo al Comune di Perugia: ecco l'opera dell'artista David Pompili che sarà donata alla città

Sabato 28 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala Rossa di Palazzo dei Priori a Perugia, nell’ambito del progetto "Art Monster - Contemporary Art in Umbria", sarà annunciata la donazione al Comune di Perugia di un'opera dell’artista David Pompili L'opera, che ha per titolo “Spia-re” è parte dell'installazione murale di 10 x 3 metri esposta al Museo Civico di Palazzo della Penna in occasione della III edizione 2017 di Art Monsters.

Saranno presenti il Sindaco Andrea Romizi, il Consigliere Massimo Perari, l’artista David Pompili. L'annuncio di donazione apre il percorso di "ART MONSTERS - Contemporary Art in Umbria 2018 – IV edizione", che inaugurera il 3 maggio al Museo Civico di Palazzo della Penna, e sarà visitabile fino al 24 giugno 2018. La direzione artistica della mostra è affidata ad un importante curatore e critico d'arte, Direttore del Museo Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto, Gianluca Marziani, che ha progettato l'esposizione facendo riferimento all'Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.