Due super monitor donati alla terapia intensiva dalla famiglia Fioroni: "Grazie a tutti gli operatori in prima linea"

Una importante donazione in favore della Protezione Civile della nostra Regione. Due super monitor multi parametrici DS8500 della Fukuda Denshi per andare a potenziare i reparti di terapia intensiva dell’Umbria che lavorano in prima linea in questa fase emergenziale legata al Covid 19 e bisognosi di nuove tecnologie per affrontarla al meglio.

La donazione dei due super monitor, per un valore di 24mila euro, è stata effettuata dal Maestro Giuseppe Fioroni, stimato artista perugino, e da suo figlio, l’assessore Michele Fioroni, in un’ottica di collaborazione per aiutare gli operatori sanitari in un momento difficile e complesso. Ma anche per ringraziarli dell’ottimo lavoro che stanno facendo per contrastare il virus. Un ringraziamento anche nei confronti della Protezione Civile umbra per la collaborazione alla donazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.