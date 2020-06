Generi alimentari per le famiglie bisognose, donazione di Forza Italia Umbria ai cavalieri di Malta

Una raccolta di generi alimentari per la famiglie fragili. Forza Italia Umbria aveva lanciato l'iniziativa e adesso ha consegnato quanto raccolto all'Ordine di Malta affinché distribuisca i generi alimentari alle famiglie che, quasi quotidiamente, si rivolgono ai cavalieri di San Giovanni.

"Abbiamo consegnato generi alimentari alla Delegazione Perugia–Terni del Sovrano Militare Ordine di Malta – ha spiegato il coordinatore regionale Andrea Romizi - i quali saranno destinati alle persone in difficoltà che l’Ordine assiste. La colletta alimentare è stata possibile grazie all’impegno dei nostri eletti e coordinamenti, che convintamente hanno voluto aderire. Con l’occasione vogliamo ringraziare in maniera sentita la delegazione e anche il Corpo Italiano di soccorso dell'Ordine di Malta–Umbria, per la dedizione e l’umanità con cui quotidianamente operano. Per l’organizzazione della colletta un grazie va ai nostri coordinatori provinciali Laura Buco e Sergio Bruschini. È nostra intenzione dare continuità alle iniziative di sostegno alle nostre comunità, consapevoli della responsabilità che ognuno di noi deve intimamente sentire nello stare vicini a chi oggi più di altri vive una situazione di bisogno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta (nato in Terrasanta nel 1114 in Terrasanta a difesa della fede e dei pellagrini) è una delle istituzioni caritative più antiche del mondo, le sue attività spaziano dall’assistenza sanitaria, a quella assistenziale, spirituale, internazionale attraverso il sostegno e la realizzazione di progetti umanitari, sociali ed assistenziali nei Paesi più bisognosi del mondo. La Delegazione di Perugia–Terni, nasce nel settembre 1996, e da allora sono tantissime le azioni intraprese, tra cui una serie di attività tese alla crescita spirituale dei membri dell’Ordine e dei Volontari, l’assistenza a molte famiglie.

Gallery