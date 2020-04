La solidarietà non si ferma, azienda perugina dona computer ai funzionari del Comune in smart working

Un aiuto per agevolare lo smart working ai funzionari del Comune di Perugia in questa fase di emergenza sanitaria. L’azienda Pcs Group, importante realtà del territorio nell’ambito dell’Information Technology e vicina alle istituzioni in un momento difficile come questo, ha deciso di consegnare gratuitamente dei Laptop (computer portatili) di ultima generazione ad una serie di funzionari sprovvisti di dispositivo mobile.

L’azienda perugina è così scesa in campo per fornire il proprio contributo all’Istituzione della città con un piccolo gesto di generosità per gli operatori al lavoro da casa, al fine di mantenere in efficienza il Comune nelle sue componenti chiave.