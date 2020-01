Dal "Penna Ricci" alle scuole, cento anni di presenza salesiana a Perugia

La presenza salesiana a Perugia risale al 1922, quando fu aperto un orfanotrofio, il “Penna Ricci”, con annesso convitto per ragazzi poveri. Nel 1959 si realizzò l’attuale sede, grande e accogliente che fu inaugurata con l’apertura della scuola media. Più avanti si dette il via al liceo classico, chiuso nel 1981. Nel 2010 la chiusura della scuola media e la trasformazione della struttura in convitto per studenti universitari.

Tra gli ex allievi dell’istituto Don Bosco di Perugia si possono ricordare artisti e missionari come Artemio Giovagnoni e Armando Catrana, politici come Francesco Mandarini (ex-presidente della Regione), il professor Gaetano Mollo, i primari e medici Fausto Santeusanio, Angelo Quattrini e Franco Piccioni, Franco Moriconi, già preside di Veterinaria e poi rettore, Augusto Bocchini, già presidente di Federagricoltori o professionisti come l’avvocato Alberto Stafficci.

“Cento anni di futuro” è il tema delle celebrazioni promosse dalla comunità salesiana perugina e dalla diocesi di Perugia.

L’appuntamento che apre il triennio di preparazione al centenario è in programma domenica 2 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l’Istituto “Don Bosco” a cui sono stati invitati il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il rettore dell’Università degli Studi Maurizio Oliverio e la prorettrice dell’Università per stranieri Donatella Gambini.

Nel triennio si svolgeranno altre iniziative, ad iniziare dal 23 aprile quando in città si terrà l’assemblea nazionale della formazione professionale CNOS-FAP con il coinvolgimento anche degli organismi Ue preposti in materia, poi un’opera caritativo-sociale, uno studio sull’influenza salesiana nella società perugina, sino alla riproposizione della storica processione di Maria Ausiliatrice, la “Maestra di don Bosco”, il 24 maggio 2023.