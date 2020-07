Don Bosco Perugia, don Giovanni Molinari nuovo direttore dell'Istituto

Cambio al vertice dei Salesiani a Perugia: lascia la direzione dell’Istituto Don Bosco di Perugia don Giorgio Colajacomo, chiamato a dirigere la Comunità salesiana e scolastica di Alassio (Savona). Nel suo mandatoc' da segnalare l’inaugurazione del complesso rinnovato ed il rilancio dell’impegno educativo con i giovani. Significativo il varo della nuova Legge Regionale sulla Formazione Professionale. Gli subentra don Giovanni Molinari, abruzzese, per molti anni a Vasto (Chieti) di cui è stato direttore e parroco, poi Superiore Provinciale della Zona Adriatica, quindi direttore e parroco per 10 anni a Civitanova Marche e per due a Sulmona.

Confermati gli altri salesiani della Comunità, don Wiesiek Dec, don Tattano Campullu, don Carmelo Mandia, sig. Sante Toniolo, che insieme a molti laici corresponsabili uniti nella comunità educativo pastorale, portano avanti i tre settori di impegno per i giovani, quello della formazione professionale, inpieno rilancio dopo la Nuova Legge che ridà pari dignità ai percorsi triennali per la qualifica e ad un quarto anno per il diploma professionale, con tanta possibilità di trovare lavoro; quello del collegio universitario con 35 studenti e studentesse da ogni parte d’Italia; quello dello sport, con 300 ragazzi iscritti alla polisportiva giovanile salesiana.