Ciak in Umbria: location perugine per un nuovo docufilm, protagonista un volto noto della televisione

C'è anche un pezzo di Umbria nel docufilm "Mi-ka-el", un'inedita produzione che intreccia il percorso umano di un giornalista, interpretato dal noto attore Massimiliano Varrese (presente anche nella fiction "Carabinieri" registrata a Città della Pieve), e la figura di San Michele Arcangelo.

Il lungometraggio - che ha avuto anche il patrocinio dell'Unesco - è stato girato da Philms produzioni video, giovane realtà perugina specializzata in reportage e documentari di Filippo Fagioli. Ma non solo. Perugine sono state le prime location del docufilm come il castello di Monterone, antico fortilizio con un passato templare, ed il suggestivo tempio di San Michele Arcangelo.

Di rilievo anche i nomi dei personaggi intervistati dal protagonista tra cui quello della pellegrina Angela Maria Seracchioli, bolognese di nascita ma assisana di adozione, che gestisce il cammino francescano da lei creato "da La Verna a Monte Sant'Angelo", poi pubblicato nella guida "Con le ali ai piedi", che attraversa il luoghi in cui San Francesco visse o passò verso la grotta dell'Angelo da lui particolarmente venerato.

Il documentario – della durata di 60 minuti – è un viaggio che, per strani sincronismi e accadimenti "guidati", diviene autobiografico. Spunti e cenni storici sul culto micaelico fanno da traino alla storia autobiografica, che spazia tra Perugia e Monte Sant'Angelo, passando per Pescocostanzo (AQ) e Roma, in cammino verso i luoghi sacri di San Michele Arcangelo, una figura, per culto nel mondo, secondo solo a quella della Madonna. Altre tappe sono il santuario di Monte Sant'Angelo in Puglia, la Sacra di San Michele in Val Susa e Mont Saint-Michel in Francia.

"Mi-ka-el" sarà proiettato in anteprima a Roma il 2 maggio presso il Cinema Intrastevere. Due le tappe previste anche in Umbria: domenica 6 maggio presso l'Auditorium dell'Hotel Giò di Perugia (ore 21) e martedì 8 maggio a Narni presso l'Auditorium M. Bortolotti (ore 21). Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.