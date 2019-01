Distaccamento vigili del fuoco, la Cisal chiede un incontro urgente con i sindaci della Valnerina

Chiede un incontro urgente con il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, e con i primi cittadini della Valnerina, il segretario generale regionale della Cisal Umbria, Vincenzo Filice, in seguito alla visita al distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia, da parte del sottosegretario Stefano Candiani.

Filice sottolinea “la necessità" e chiede "il rispetto di quanto stabilito dal decreto dell’ex ministro degli interni dell’11 aprile 2017, con il quale è stata istituita una sede permanente nella città di san Benedetto che vede l’assegnazione di trenta pompieri, numero di personale in grado di garantire il soccorso tecnico urgente”.

“Ad oggi il distaccamento di Norcia può contare sulla presenza di 16 unità permanenti – sottolinea il segretario Vincenzo Filice –, vigili del fuoco residenti nei Comuni della Valnerina, ma è necessario, in tempi brevi, l’assegnazione degli ulteriori 14 vigili del fuoco, rispettando così anche gli impegni presi dall’amministrazione con il verbale di raffreddamento del 9 gennaio scorso, dopo lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali Cisal, Cgil, Uil, Conapo e Usb”.

“La posizione della Cisal è da sempre chiara su questo punto – conclude Filice –: tenuto conto dell’efficienza e della storia dei volontari di Norcia proponiamo, anche in via sperimentale, una collaborazione tra le due componenti (permanenti e volontari), in modo tale da superare questa situazione di stallo che nuoce sia alla popolazione della Valnerina, che a tutto il personale dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro urgente con il primo cittadino di Norcia, Nicola Alemanno, e i sindaci del territorio per la grave situazione che si è venuta a creare”.