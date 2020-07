Disegno legge contro l’omofobia, la battaglia delle Associazioni: “Nessun passo indietro”

Un percorso lungo, una battaglia importante. Sono trent'anni che il nostro Paese attende una legge che contrasti l'omofobia in tutte le sue forme. Lo ripetono a gran voce anche le Associazioni a tutela della comunità Lgbti+ che, in questi mesi, hanno lavorato "per arrivare alla definizione di un testo che risponda alle necessità reali della nostra comunità". Il disegno legge porta la firma del deputato del Pd, Alessandro Zan ed è approdato ieri alla Camera (in Commissione Giustizia). Un testo che, come spiegano le 12 Associazioni - compresa l'Omphalos di Perugia - rappresenta un "compromesso accettabile" ed è l'esito di "un lungo percorso di confronto" ma, su cui "non siamo disposti a fare nessun ulteriore passo indietro".

"Valutiamo positivamente lo sforzo fatto per uscire dalla logica della sola repressione penale, che ha mostrato negli anni di essere insufficiente per assicurare il cambiamento culturale di cui il Paese ha bisogno. L’omolesbobitransfobia è un’emergenza reale nel nostro Paese, e può essere efficacemente combattuta grazie a una serie di azioni positive che puntino a formare e informare le cittadine e i cittadini sulle tematiche legate all'orientamento sessuale, al genere e all'identità di genere". Già negli scorsi anni l'Omphalos, fra le tante battaglie contro ogni forma di discriminazione e violenza, aveva portato avanti quella per una legge regionale anti omofobia approvata nell'aprile del 2017 dal consiglio regionale.