Monsignor Sigismondi lascia la Diocesi di Foligno, sarà il nuovo vescovo di Todi-Orvieto

Monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno, è stato chiamato oggi, 7 marzo, da Papa Francesco a guidare la Chiesa di Orvieto-Todi, sostituendo monsignor Bendetto Tuzia, con il quale i vescovi umbri h"anno condiviso in questi anni il comune servizio del Vangelo in terra umbra, apprezzando la sapienza e l’umanità con cui ha adempiuto alla missione episcopale e accompagnato la Commissione regionale per la carità".