Diocesi di Assisi, il vescovo cambia tutto: le nuove nomine di monsignor Sorrentino

Nuove nomine nella Diocesi di Assisi da parte del vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino che con decreto dell’11 settembre 2018, ha nominato i coniugi Fortunello e Tania Mencarelli, per cinque anni, direttori dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare in seguito al trasferimento ad altro incarico di don Marco Armillei.

Con decreto dell’11 settembre il vescovo ha inoltre nominato don Tommaso Scicchitano, per tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 2018, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della Sanità, al posto di Giocondo Leonardi.

Con distinti decreti del 14 settembre monsignor Sorrentino ha nominato per nove anni, a decorrere dal 1° ottobre, don Carlo Cecconi parroco della parrocchia di “San Pietro Apostolo” in Petrignano, in seguito al trasferimento di don Francesco Camillo Fasolini, nominato parroco delle parrocchie di Santa Maria Assunta in Bettona e Santa Maria del Ponte in Passaggio di Bettona.

Con successivo decreto del 19 settembre il vescovo diocesano, in occasione della seconda visita pastorale ha nominato, a decorrere dalla stessa data del decreto, padre Rosario Gugliotta, segretario generale della visita.