Università per Stranieri, al via i corsi online di Arte, Cinema e Musica: tutte le novità

Nuove modalità di erogazione dei corsi online per aiutare gli studenti a fronteggiare questa fase di emergenza che li vede costretti a stare fuori dalle aule universitarie. L’Università per Stranieri, il 20 aprile, farà partire i nuovi corsi di lingua italiana, con diversa diluizione oraria e nuove modalità didattiche rispetto al passato, che verranno erogati a distanza ma “in presenza”. Attraverso il computer e la webcam, ma in modalità sincrona, per consentire agli studenti di comunicare tra loro e con il docente come in una classe tradizionale, così da assicurare loro un’attiva partecipazione alle lezioni.

Altro analogo modulo online sarà costituito dai corsi di conversazione. Grande novità è costituita inoltre dall’attivazione a distanza dei corsi di Cultura italiana. Nel periodo 20 aprile – 20 maggio 2020 si attiveranno dunque corsi di Arte, Cinema, Letteratura, Musica e Teatro italiani, erogati su base mensile, i quali prevedono l’interazione con un esperto della materia. L’ateneo proseguirà, inoltre, nelle conferenze, presentazioni di libri, concerti, e seminari con accesso libero e gratuito, ma in modalità online. Il primo di questi eventi è costituito da un ciclo di conferenze dedicato alla figura di San Francesco, tema con cui 99 anni fa l’Ateneo inaugurò la sua attività.

Tutte le informazioni sui nuovi corsi sono disponibili su www.unistrapg.it