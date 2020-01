La Stranieri vuole rinascere dopo le polemiche: nuovi corsi triennali e certificazione linguistica

L’ateneo che verrà. Un taglio netto con il passato e un progetto al passo con i tempi. È quanto propone l’attuale dirigenza dell’Università per Stranieri di Perugia con il Piano strategico 2019-2021 per fronteggiare “anni di immobilismo” come detto dalla rettrice Giuliana Grego Bolli in conferenza stampa oggi.

“Il Piano strategico ha posto fra gli obiettivi principali del programma la rivisitazione dell’offerta formativa – ha detto Grego Bolli – Molto si è lavorato in tal senso nel corso del 2019, puntando l’attenzione sulle lauree triennali, con l’obiettivo di incrementare il numero delle immatricolazioni”.

Tra le proposte di riforma spicca la trasformazione del corso di laurea triennale Lingua e cultura italiana in un corso di Digital humanities per l’italiano e l’introduzione di una nuova triennale in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale a partire dall’anno prossimo.

“La riformulazione dell’offerta formativa delle triennali con un percorso di studi più al passo con i tempi e le richieste del mondo del lavoro è fondamentale per il rilancio dell’ateneo – ha detto ancora la rettrice – Anche la revisione dello Statuto ci aiuterà a migliorare l’offerta formativa, tra cui spicca il Centro valutazioni certificazione linguistica che ha raggiunto i 32mila certificati rilasciati e produce un introito per l’ateneo di 1 milione di euro”.

Un piano strategico di rilancio, di incremento delle iscrizioni, ma vuole ribadire il “il ruolo e la centralità dell’Università per Stranieri, come risorsa non solo per la nostra città di Perugia, ma anche per il nostro territorio umbro e per il nostro Paese”.