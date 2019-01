Cattolici ed ebrei continuano a dialogare per comprendersi meglio

Il rabbino della comunità ebraica di Roma Cesare Moscati sarà ospite del Centro ecumenico San Martino di Perugia (lunedì 14 gennaio alle ore 17:30 in via del Verzaro 23) per continuare il cammino lungo la strada del dialogo cattolico-ebraico. Tale partecipazione, spiega Annarita Coponera, presidente del Centro San Martino e docente di ecumenismo e dialogo interreligioso all’Istituto Teologico di Assisi, «è avvenuta sin dagli albori di questa iniziativa, nata a livello nazionale per intuizione della Cei, e arrivata alla sua XXX giornata annuale. Il tema di quest’anno, come si evince dal sussidio della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei, è Il Libro di Ester».

L’incontro di lunedì prossimo, promosso in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo, «è una concreta realizzazione di quel “fraterno dialogo” – prosegue la professoressa Caponera – di cui parlava la dichiarazione Nostra Aetate (n. 4), sul dialogo con i non cristiani approvata nel 1965 dal Concilio Vaticano II, che è stata per entrambe le parti una pietra miliare nell’apertura di una nuova epoca, avendo auspicato un rapporto tra fratelli, tra popoli e singoli che desiderano crescere nella consapevolezza e nella consolazione di questa fraternità. Una fraternità per troppo tempo nascosta e disumanamente ostacolata, una fraternità che non abbiamo ancora finito di riscoprire, una fraternità che però si manifesta sempre più nella sua indispensabile e provvidenziale attualità».

«I cristiani, per comprendere se stessi – conclude la presidente del Centro ecumenico San Martino –, non possono non fare riferimento alle radici ebraiche, e la Chiesa, pur professando la salvezza attraverso la fede in Cristo, riconosce l’irrevocabilità dell’Antica Alleanza e l’amore costante e fedele di Dio per Israele. L’auspicio è che questa iniziativa possa contribuire alla crescita e alla diffusione di un pensiero di conoscenza più approfondita e di collaborazione ancora più concreta tra la comunità ebraica e la comunità cattolica».