Diagnosi prenatale, i più grandi esperti al mondo a Perugia

Saranno coinvolti due fra i più grandi esperti al mondo di diagnosi prenatale al corso internazionale dal titolo “Moderne tecniche di ultrasuoni nella diagnosi prenatale” in programma il 6 e 7 settembre 2019 al Cemer di Perugia. Un evento unico e particolare per la sua peculiarità, visto che protagonisti saranno coloro che sono stati i pionieri nell'applicazione delle più moderne tecniche ecografiche in epoche gestazionali sempre più precoci.

Coordinatore scientifico sarà il professor Graziano Clerici, direttore del Centro Europeo per la Medicina e la Ricerca (Cemer) e della Scuola Permanente di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia, che hanno sede entrambi nella struttura dell’Istituto Clinico Porta Sole a Monteluce di Perugia, e che ha invitato quindi a Perugia il professor Bernard Benoit, dal Principato di Monaco, e il professor Rabih Chaoui, da Berlino. I due professori hanno accettato per l’alta specializzazione in diagnostica per immagini, in particolare nel campo della medicina prenatale, che può vantare il professor Clerici e la sua struttura, dotata delle più moderne tecnologie al servizio della salute e quindi tra le più all’avanguardia a livello internazionale.