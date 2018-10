Deruta, nuova vita per Borgo Garibaldi: al via i lavori di riqualificazione

Nuova vita per il borgo di Deruta. Partiranno a giorni i lavori per la riqualificazione della zona di Borgo Garibaldi grazie al finanziamento Gal Media Valle del Tevere che stanzierà 157.500 euro. Il progetto nasce da lontano da quando l’attuale Amministrazione comunale, appena insediata, decise di non attivare mutuo per questa riqualificazione, ma di presentare un progetto per partecipare al bando pubblico del Gal, risparmiando i soldi della comunità derutese e evitando l’accensione dell’ennesimo mutuo, come aveva predisposto l’Amministrazione precedente.



Il progetto tecnico è stato migliorato e adattato al bando pubblicato e servirà a coprire la quasi totalità dell’investimento. La conclusione dei lavori è prevista per gennaio 2019 ma non si esclude la possibilità di festeggiare l'inaugurazione intorno a Natale 2018. Le migliorie previste dal progetto interesseranno la strada l'accoglienza turistica e la promozione del territorio. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa edile che si è aggiudicata l'appalto incontrerà le varie attività commerciali e artigianali presenti sull'area interessata dall'intervento per valutare alcuni interventi finalizzati a ridurre il disagio che si potrebbe verificare. “Vogliamo ringraziare – hanno detto all’unisono il sindaco e il vicesindaco Michele Toniaccini e Giacomo Marinacci – la cittadinanza che ha partecipato numerosa all’assemblea pubblica indetta nei giorni scorsi, e i tecnici che si sono resi disponibili a dare spiegazione sui lavori. Teniamo a precisare – concludono i due amministratori – che o ritardi nel cronoprogramma nell’inizio dei lavori non sono imputabili all'amministrazione comunale”.