La solidarietà non va in vacanza: grazie ai nostri imprenditori, donato un mezzo per disabili e anziani

Un bel gesto, quello di alcuni imprenditori del territorio di Deruta. Grazie alla loro generosità, è stato consegnato in questi giorni un mezzo di trasporto per disabili. Il mezzo è stato messo a disposizione del Comune di Deruta grazie, come detto, alla generosità degli imprenditori del territorio e sarà gestito dall’associazione di volontariato Azione Civica in collaborazione con il comune di Deruta.

Un giorno questo importante, che il Sindaco Toniaccini e l’assessore Maria Canuti, hanno voluto rendere unico consegnando riconoscimenti ai volontari e agli imprenditori donatori del mezzo. La solidarietà e il volontariato - ha detto il sindaco Toniaccini - sono elementi distintivi della nostra comunità. C’è bisogno di ricambio, speriamo che entrino sempre più giovani perché serve una consapevolezza civica che porti ad una cittadinanza attiva. I tagli agli Enti locali, che i vari governi hanno compiuto negli anni, non permettono ai comuni di essere presenti come vorrebbero e il volontariato spesso riempie questi gap. Avevamo questo mezzo di trasporto da qualche anno in comodato d’uso ed ora è diventato nostro”.

“Sono dai 4 agli 8 i viaggi al giorno che compie il mezzo – ha detto Canuti - trasportando persone bisognose, un grazie grande va all’Associazione che, oltre a questo servizio, ne realizza tanti altri, come la sorveglianza nei pressi delle scuole”. Visibilmente commosso Giampiero Cardinali, presidente di Azione Civica, ha consegnato insieme al sindaco i riconoscimenti a tutti i suoi volontari e ai commercianti presenti.