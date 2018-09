INVIATO CITTADINO Il Comune di Perugia minaccia sanzioni contro gli orinatori seriali, servirà?

Via delle Cantine: il Comune di Perugia minaccia sanzioni contro gli orinatori seriali. Ma forse quell’avviso non servirà a nulla. Di certo non riuscirà a dissuadere nessuno di quanti hanno ormai scambiato via delle Cantine per un bagno a cielo aperto. Qualcuno ha preso quel cartello per una bufala e lo commenta con scherno.

Il cartello – realizzato in modo piuttosto artigianale – recita: “Regolamento Polizia Urbana articolo 8 – È vietato soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati. Sanzione da 75 a 500,00 euro” (bellissimo quell’“a ciò”, documento di un gergo burocratico d’antan)

L’entità della sanzione spaventa, ma forse è poco credibile per soggetti sbandati, ubriaconi, strafatti… che poco hanno da perdere.

È, dunque, stata abbandonata l’idea di realizzare un bagno in quel luogo? Prima erano tutti d’accordo: canonici, Comune… ma poi una delle parti deve averci ripensato. Questa pausa di riflessione non porterà nulla di buono. E la pipì continuerà a scorrere sulle antiche pietre.

Intanto, chi passa per quel vicolo deve turarsi il naso e accelerare il passo, per non restare ammorbato dal puzzo di ammoniaca. Siamo vicini agli scavi della cattedrale. O(rin)ate fratres.