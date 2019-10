Nuova Monteluce, allarme degrado. Federconsumatori: "Contatori danneggiati, rifiuti di ogni genere. Si intervenga"

Allarme degrado nella nuova Monteluce. Lo lancia la Fedeconsumatori di Perugia dopo un sopralluogo, in particolare nei locali dove sono adibiti i contatori delle diverse utenze.

"Il 14 ottobre dopo le 9 circa è mancata ancora una volta l'energia elettrica all'intero complesso attorno a piazza Cecilia Coppoli - racconta il presidente dell'associazione, Alessandro Petruzzi - Centro che comprende la sede di una banca, br, palestre, supermercat, pizzeria, sedi sindacali e uffici del Comune di Perugia tra cui servizio elettorale, anagrafe, servizi al cittadino, mense, trasporti, servizi sociali, immigrazione-emigrazione, due parcheggi coperti di cui uno a pagamento.

Cercando di capire cosa crea spesso questo disservizio abbiamo scoperto come le centraline elettriche, termiche, i contatori del gas e altri sistemi di controllo sono ubicati al margine della piazza in fondo ad una piccola discesa e o raggiungibili da una porta del parcheggio. All'interno di quella che definire una discarica a cielo aperto è poco".

L'opera di danneggiamento volontario appare evidente: "Le porte di alcune centrali sfasciate ed aperte, sistemi di allarme/simulazione rotti e divelti. La zona, inoltre, è piena di rifiuti di tutti i tipi con resti di bivacchi e tanfo insopportabile".

Questa "che dovrebbe diventare una delle zone di eccellenza della città - aggiunge ancora Petruzzi - è completamente abbandonata e terra di scorrerie per vandali e con seri rischi per chi lavora o si reca negli uffici comunali o attività commerciali. La piazza e la zona interessata dagli episodi di degrado sono a pochi metri anche dal nuovo complesso abitativo per studenti dell'Adisu e da una nota clinica privata: quando e come la proprietà degli immobili e l'Amministrazione Comunale di Perugia intendono intervenire?"