E' guerra ai vandali e al degrado in città: Daspo Urbano dai parchi alle scuole e multe pesanti

Un altro sì per il Daspo Urbano. La I Commissione consiliare Affari Istituzionali, presieduta dal consigliere Armando Fronduti, ha discusso il regolamento di Polizia Urbana, (relativamente all’integrazione dell’art. 11 bis – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi), approvando la preconsiliare 54 del luglio scorso con 6 voti a favore (maggioranza e M5S) e 3 astenuti (Pd). Una misura, quella del Daspo Urbano, nata a tutela di alcuni punti strategici della città: dai parchi al centro storico dalle scuole alla stazione, contro vandali e degrado. Chi non rispetta questi luoghi, non solo sarà multato con sanzioni fino a trecento euro, ma potrà essere anche allontanato.