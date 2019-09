La Pro loco dona i nuovi giochi per l'area verde di Villa Pitignano

Nuovi giochi per bambini andranno ad arricchire l’area verde di Villa Pitignano, grazie alla donazione della Pro loco approvata oggi dalla giunta comunale. Le nuove attrezzature, un gatto a molla e una palestrina, saranno acquistate dalla stessa Pro loco e donate al comune, che provvederà tramite l’Agenzia forestale regionale alla loro installazione.

“Sarà sicuramente un’opportunità per incentivare la fruibilità dell’area verde da parte della comunità - ha detto l’assessore Numerini - e offrire ulteriori opportunità di aggregazione e di svago. Non possiamo, quindi, che ringraziare la Pro Loco per questa donazione, che dimostra ancora una volta l’attaccamento dei cittadini al territorio e aiuta l’amministrazione nel prendersene cura”.