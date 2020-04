Il grande dono all'Università per Stranieri: 5mila mascherine dagli ex studenti vietnamiti

Una colletta, da parte di alcuni ex studenti dell’Università per Stranieri di Perugia, per donare 5mila mascherine all’Ateneo di palazzo Gallenga. Una gara di solidarietà che ha coinvolto l’Associazione Amicizia Vietnam-Italia di Hanoi e i docenti del Dipartimento di Italianistica dell’Università della capitale vietnamita. Il carico di mascherine è partito oggi con un volo diretto Hanoi-Milano, sponsorizzato da Eni ed organizzato dall’Ambasciata italiana in Vietnam.

Nell’organizzare l’invio dei materiali i ragazzi hanno cercato di districarsi tra le restrizioni dei collegamenti aerei al momento in atto, e di fronte alle crescenti difficoltà il nostro ambasciatore ad Hanoi, Antonio Alessandro, si è attivato per far giungere attraverso corriere diplomatico le mascherine destinate all’Università per Stranieri.