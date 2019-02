Cuochi d'Italia, tocca all'Umbria: lo chef Cristina Carbone da Alessandro Borghese

"Appuntamento questa sera alle ore 19.30 sul canale Tv8 del digitale terrestre con la trasmissione Cuochi d’Italia. Per l’Umbria parteciperà alla puntata Cristina Carbone, titolare e chef del ristorante “Taverna del Perugino” di Città della Pieve". E' questo l'annuncio via Facebook del Comune di Città di Pieve.



L'Umbria sarà protagonista stasera della trasmissione dello chef Alessandro Borghese con Cristina: "A soli 25 anni - si legge nella breve descrizione del programma - ha convinto i genitori a metter su da zero il ristorante di cui ancora oggi è titolare, La Taverna del Perugino, dove si assaggiano solo piatti della tradizione umbra a base di prodotti rigorosamente locali". Nel 2018 Rosita Merli vinse Cuochi d'Italia con gli umbricelli al tartufo e funghi e la faraona in salmì.