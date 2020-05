Concorso l'Umbria nel piatto, lo chef Giancarlo Polito premia il Crostino 'briaco 2.0

Il concorso “L’Umbria nel piatto” ha un vincitore: il crostino ‘briaco 2.0 di Valentina Pacini.

Il concorso ideato dallo chef Giancarlo Polito ha visto la partecipazione di 150 ricette e aveva come premio una cena per due persone nei locali di Monteno, La locanda del Capitano e Tipico a Montone. Il piatto vincitore entrerà, così, nel menu dei locali dello chef. Gli unici requisiti erano l’utilizzo di prodotti made in Umbria e un racconto che ne motivava la realizzazione e l'amore per l’Umbria.

“Volevo innanzitutto ringraziare tutti per aver partecipato così numerosi: pensate le ricette che mi sono giunte sono circa 150 – scrive lo chef Polito sui social - Tutte, ripeto, tutte mi hanno favorevolmente colpito, la grande cucina a mio avviso si deve vestire di semplicità e verità. La semplicità è data da pochi elementi che ne caratterizzano la genialità e la verità è data dal racconto appunto vero e vissuto”.

Rullo di tamburi e annuncio: “Tra i tanti piatti ricevuti cito la grande creatività di Francesco Ponti che ha ricreato il famigerato gelato cucciolone, e Nadia Riccini per il suo racconto del piatto e per la semplicità dell'esecuzione che rappresenta vera eleganza – scrive Polito – Ma… il piatto che ho scelto è quello di Valentina Pacini che ha proposto il suo «Crostino ‘briaco 2.0» rigorosamente 100% made in Umbria e che presto inviterò (mr. Covid permettendo) nella mia cucina per ricrearlo insieme e proporlo nel nostro menu. Un grazie immenso a voi tutti ed un arrivederci al prossimo evento”.

Il Crostino ‘briaco 2.0 è un pane all'alchermes, con cremoso alcolico su biscotto croccante alle mandorle, decorato con croccantino alle mandorle e riduzione di alchermes.