lamiaumbrianelpiatto, chef Giancarlo Polito lancia concorso culinario: "Il vincitore nel menù dei miei locali"

“Gara aperta: la mia Umbria nel piatto. Condividete”. Lo chef Giancarlo lancia la sfida ad amici e conoscenti in un momento in cui “siamo da tempo tutti in casa e da tempo vedo da voi postare foto di piatti bellissimi. Come sapete da due anni mi sono dedicato alla cucina 100% made in Umbria e mi piacerebbe stuzzicare la vostra creatività nel realizzare un piatto”.

Ecco, quindi la sfida: “Sceglierò solo un piatto ed il vincitore si aggiudicherà una cena per due persone nei nostri ristoranti” che sono La locanda del Capitano e Tipico a Montone.

“Il piatto vincitore entrerà nel mio menu – prosegue chef Polito - I requisiti devono essere: prodotti made in Umbria e la ricetta dorvà essere supportata da un vostro racconto che ne motivi la realizzazione e l'amore verso questa meravigliosa terra”.

Giancarlo Polito lancia anche l’hashtag #lamiaumbrianelpiatto. Le ricette e le foto dovranno pervenire all’indirizzo mail chef@ilcapitano.com entro il 4 maggio.