Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Resta nuovo presidente della Crui

La Crui ha deciso. Il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta è il nuovo presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Prende il posto di Gaetano Manfredi, presidente dal 2015 al gennaio 2020. E il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, presente alla seduta della Giunta della Crui, si complimenta con il nuovo numero uno degli atenei italiani: "Al nuovo Presidente, animato da grande spirito di servizio nell’interesse delle Università e della collettività, vanno le mie più fervide congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Il compito che lo attende è tutt’altro che semplice ma, per quanto ci riguarda, saremo lieti di fornirgli tutto il supporto possibile”.

Cos'è la Crui - La Crui è l'associazione delle Università italiane statali e non statali. Nata nel 1963 come associazione privata dei Rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione. Dal 2007 la Crui è l’associazione delle Università statali e non statali riconosciute.