I cotton fioc "banditi" dal primo gennaio: ecco cosa cambia e perché

Cotton fioc banditi dal mercato. Dal primo gennaio 2019 saranno infatti vietati sia la produzione che il commercio dei bastoncini di plastica utilizzati per la pulizia delle orecchie. Gli unici che potranno essere messi in vendita saranno quelli di materiale biodegradabile e compostabile.

Le confezioni dovranno anche riportare l'esplicito divieto di buttarli nel wc. "La prima buona notizia del nuovo anno è frutto del lavoro di denuncia di Legambiente" - commenta l'associazione, che da anni spinge per la messa al bando di prodotti in plastica monouso che, se non smaltiti correttamente, possono causare danni all'ambiente e minacciare la fauna marina.