La marcia dei giovani per "Salvare l'Ambiente" fa il pieno anche a Perugia: "Stop inquinamento subito"

Bambini, ragazzi, adulti, cartelloni colorati e slogan "salviamo il pianeta". È partita la marcia per l'ambiente che vede protagonisti, a Perugia, centinaia di persone che sfilano per via Masi per raggiungere il centro storico dove si svolgeranno altre manifestazioni. Alla manifestazione tanti studenti, accompagnati dai docenti con cartelli e striscioni, tanti altri giovani sono venuti alla spicciolata, tutti per gridare "salviamo il nostro futuro". Per gli organizzatori della manifestazione a marciare per le vie di Perugia ci sarebbero 1500 persone.

LA BATTAGLIA DEI GIOVANI EUROPEISTI - L’obiettivo principale del movimento è convincere i leader politici di tutti i paesi, semplicemente, “ad ascoltare gli scienziati” che hanno lanciato l’allarme sul cambiamento climatico, come ha detto Greta in un suo recente intervento a Bruxelles, e a rispettare gli impegni presi con l’Accordo alla Conferenza Onu sul clima di Parigi del 2015 di mantenere l’aumento della temperatura media dovuto al riscaldamento globale del Pianeta sotto 1,5 gradi centigradi entro questo secolo.

Alla politica, in tutto il mondo, si, chiede di agire subito per limitare drasticamente le emissioni a effetto serra, perché ormai non c’è davvero più tempo da perdere. A livello europeo, la pressione dei giovani manifestanti ha un obiettivo diretto nei confronti dei leader dell’Ue, che si riuniranno in un vertice a Bruxelles il 21 e 22 marzo, e che hanno in agenda proprio la lotta al cambiamento climatico, insieme ad altri importanti temi come la Brexit.

(aggiornamento in corso)