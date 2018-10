In vetrina da Bottini il prodigio di un perugino: ecco il rasoio artigianale da "guinness dei primati"

È da oggi in vetrina da Bottini, in corso Vannucci, il rasoio più grande del mondo. Lo ha realizzato Mastro Livi che non vuol rivelare quanto lavoro gli è costato (“tanto non è in vendita”). Finora, alcuni modelli, come “Stardust” lo avevano impegnato per ben 10 giornate di lavoro. Questo, date le dimensioni eccezionali e la cura nell’esecuzione, di tempo ne ha richiesto molto di più.

Si tratta di un rasoio “a lama libera” con impugnatura in radica. Ha un’apertura di ben 77 centimetri con una lama di 27 e una larghezza dell’acciaio di 9. Il rispettabilissimo peso-record ammonta a oltre 1500 grammi. E non si creda che è solo per bellezza. Difatti, il barbiere e profumiere Alberto Bottini, che lo ha piazzato in vetrina, per mostrare quanto sia affilato sfiora la lama con un pennello da barba di tasso e i peli cadono come gocce di pioggia.

La scatola che lo contiene è anch’essa artigianale. Davanti alla versione maxi ce n’è una di dimensioni normali ma che, nel confronto, pare decisamente mini. Alberto ha esposto anche quello personale, con manico d’osso, acquistato da Livi.

Quel lavoro è la prova tangibile di un’artigianalità straordinariamente alta. Mastro Livi realizza queste versioni eccezionali per pura soddisfazione: vendere il rasoio più grande del mondo non rientra tra i suoi obiettivi. Fra l’altro, sarebbe difficile fissarne il prezzo. Sia la lama che l’impugnatura sono firmate, come i pezzi unici o i quadri d’autore.

I clienti che entrano nella profumeria più chic della città guardano quell’eccezionale manufatto con timore e rispetto. Alberto lo afferra, per lo scatto dell’Inviato Cittadino, con notevole prudenza. Anche al principe dei barbieri – che di rasoi ne ha impugnati a bizzeffe – tenere quel machete tra le mani fa una certa impressione.