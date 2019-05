Corso Vannucci, al via il montaggio del pilomat anti intrusione

Corso Vannucci, di fronte alla Gelateria Veneta: si predispone per il montaggio del pilomat anti intrusione. Una vasta superficie, a lato del negozio Bata e di Palazzo Donini, è stata transennata al fine di poter procedere agli scavi e a tutti i necessari lavori, preliminari all’installazione del pilomat.

Fra le transenne un’archeologa che, secondo le disposizioni vigenti, dovrà soprassedere alla realizzazione degli scavi. Al fine di verificare se dovessero venire alla luce reperti da tutelare.

Foto d’epoca documentano che in questo tratto, ai primi del secolo scorso, vennero calati tubi di grosse dimensioni della nuova linea per l’adduzione dell’acqua. Ricordo che il poeta e giurista fratticiolese Tosello Silvestri le mostrava orgogliosamente, sostenendo che la ditta ivi operante fosse legata alla sua famiglia.

Analogo intervento di tutela venne effettuato in occasione del rifacimento della pavimentazione in pietra scalpellata a spina. Pietra che, purtroppo, si è rivelata assai fragile e soggetta a sfogliarsi. Tanto che la pavimentazione del corso mostra danneggiamenti pesanti, dovuta non tanto all’usura del calpestio: quello che in perugino si dice “fare le vasche”. Sono specialmente i mezzi che, in occasione di fiere ed eventi, impattano su quella pietra usurandola.

Nel giro di qualche giorno l’installazione verrà completata, con un tipo di soluzione in grado di resistere a eventuali aggressioni di tipo terroristico-criminale.