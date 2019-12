Nuove aperture in centro storico, arriva il negozio con capi firmati dedicati ai più piccoli

I bimbi perugini sempre più eleganti. In Corso Vannucci, un nuovo negozio apre i battenti. Offrirà abbigliamento di lusso per quanti amano far sfilare i propri figli in abiti firmati. Gucci, Fendi, Moncler, Burberry (e altre) le maison più prestigiose, pronte a soddisfare le esigenze di mamme premurose e seguaci delle teorie di Lord Brummel, magister elegantiarum.

La location del negozio è l’ex Elena Mirò, di fronte alla storica pasticceria Sandri di corso Vannucci. Nella crisi generale dell’acropoli, la nuova apertura apre uno spiraglio fra tante nubi.

Merito dell’infaticabile operatore immobiliare Vittorio Settequattrini, che conosce come pochi pieghe e piaghe del commercio cittadino. Si deve alla sua tenacia se l’operazione di portare fra i travertini della Vetusta firme di pregio potrà avere seguito. Non è un caso che i suoi consigli siano particolarmente ascoltati tra i responsabili dell’amministrazione cittadina.

L’inaugurazione è prevista per sabato 14 alle 17:00, con la presenza del sindaco Andrea Romizi. Verranno numerosi ospiti da Firenze e non è senza rilievo il fatto che le pareti del negozio siano state decorate dalla mano esperta di un qualificato pittore. Ma scopriremo tutto fra qualche giorno.