Alla ricerca della memoria perduta: alla Residenza di Fontenuovo un corso.. non solo per anziani

Alla ricerca della memoria perduta per ritrovarla, forse, in via Enrico dal Pozzo. Niente viaggio lunare per recuperare il senno di Orlando, come fa il paladino Astolfo. Ma un’altra meritoria intrapresa del mai troppo lodato presidente Orfeo Ambrosi, quello che ha fatto rivivere il Borgo Bello.

“Mi ritorni in mente” non è solo il titolo di un grande pezzo di Battisti. Esiste anche un metodo, caratterizzato da questo nome, ora applicato a Fontenuovo. Si tratta di un corso per la miglior conservazione della memoria. O per il recupero della memoria perduta.

Si parla di “attività psicosociali integrate per il contrasto del decadimento cognitivo”. Alla Residenza protetta di Fontenuovo, nella sala intestata al grande arcivescovo Cesare Pagani, si tengono incontri bisettimanali (il martedì e il venerdì) con orario 9-12. Per far cosa? Esercizi di ginnastica mentale e psicomotricità, musico terapia e arte terapia, socializzazione e condivisione di esperienze attraverso la memoria del passato e il confronto sul presente, ascolto e consulenza da parte di esperti.

In aggiunta, come momento di evasione e di socialità, l’ultima domenica di ogni mese si offrono spettacoli di carattere musicale e teatrale. La bella notizia è che tutto questo viene offerto a titolo gratuito. Grazie al contributo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Quale migliore occasione per approfittarne? Sia che si tratti di persone anziane, bisognose di assistenza e recupero. Sia che questa dolorosa sindrome colpisca persone ancora giovani e in attività. Vale la pena di andarci: è a gràtise.