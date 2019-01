INVIATO CITTADINO Piazza Lupattelli è ormai ufficialmente adibita a garage

Piazza Lupattelli è ormai ufficialmente adibita a garage. Nell’indifferenza generale. E dire che quella piazza fronteggia la chiesa di S. Agostino (che, ci si dice, perderà il titolo di parrocchia: inaudito!).

Siccome il lassismo impera e il cattivo esempio fa scuola, anche l’illecito diventa consentito e si può impunemente sfregiare quello che un tempo si chiamava Borgo d’Oro… oggi ridotto a poco meno che latta. Grida vendetta anche la storia patria, quando si pensi alla figura di Domenico Lupattelli, patriota e vittima, gigante combattivo e ostinato. Vadano a rileggersi la storia di Perugia o anche – basterebbe – il magnifico fumetto che Marco Vergoni dedicò al grande perugino. Ma vedo che sto chiedendo troppo a un popolo sempre più ignorante.

Ha ragione Mauro Monella – peraltro residente storico di quella zona – a reagire e a parlare, legittimamente, di “garage a cielo aperto”. Poi si fingeva di scandalizzarsi perché il parroco, padre Fernando Sulpizi, si permetteva di accostare la propria utilitaria alla parete di sinistra della chiesa. Ipocriti.

Il fenomeno della sosta selvaggia cresce col calare delle tenebre. Un esempio illuminante è la dichiarazione di un conducente dei buxi. Riferisce che, all’ultima corsa serale (poco prima delle 20), la sosta irregolare e massiccia su corso Garibaldi impedisce il passaggio del mezzo. Cosa deve fare, allora? “Sono costretto a fare marcia indietro, da piazza Lupattelli a piazza Grimana. Poi imbocco via Fabretti e salgo per viale Zeffirino Faina, per salire alla Torre”. E quelli che aspettano lungo il corso? “Non li posso prendere perché è impossibile passare”. Siamo al colmo: un autista deve cambiare il tragitto della linea perché non riesce a passare