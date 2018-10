Torna il corso gratuito contro violenze e aggressioni: come imparare a difendersi con le tecniche dei maestri

Rispondere alle molestie e alle aggressioni, utilizzando specifiche tecniche, per poter reagire davanti a una situazione critica e di pericolo. Dopo l'ottimo riscontro di pubblico all'evento organizzato alla palestra Global Gym di Magione ,dall'associazione Libertas Margot insieme al Sindacato di Polizia di Stato (Siulp), anche per sabato 13 ottobre si terrà una nuova lezione del corso di difesa con i maestri Roberto Carlotti, Marco Lalli e Mario Benedetti. Il corso di protezione personale e anti - aggressione, totalmente gratuito, si svolgerà alle 10 alla palestra di Magione.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione in prima linea contro la violenza di genere e l'organo sindacale di polizia, servirà a dotare le donne di tutti quei strumenti necessari per poter fronteggiare un' eventuale aggressione. Al corso, infatti, prenderanno parte maestri di kick boxing, istruttori di krav maga e praticanti mma e ju jtzu che mostreranno ai partecipanti alcune fondamentali tecniche per imparare a non trovarsi impreparati davanti a situazioni di pericolo. Ma non finisce qui perchè, tra i progetti, c'è anche quello di far partecipare esperti del settore per parlare e affrontare il dramma della violenza di genere.