Conoscere e amare la montagna, aperte le iscrizioni al corso base di alpinismo giovanile

Il Club alpino italiano sezione di Perugia ha organizzato la sesta edizione del Corso nase di alpinismo giovanile per ragazzi tra gli 8 e 12 anni.

Anche quest’anno la Sezione CAI di Perugia ha deciso di dare la possibilità a tutti quei ragazzi che vogliono avvicinarsi alla montagna di poter seguire un percorso didattico-esperienzale costituito da lezioni didattiche ed uscite in ambiente.

Il 6° Corso base di alpinismo giovanile 2019 avrà 5 lezioni teoriche, 4 uscite domenicali, un week-end e un soggiorno finale di 3 giorni sulle montagne di Abruzzo.

Durante le lezioni teoriche verranno presentati i concetti base legati alla sicurezza, alle attrezzature e all’alimentazione; conoscenze indispensabili per affrontare nella massima serenità le uscite in ambiente montano. Ci saranno anche giochi di orientamento e arrampicata per imparare divertendosi.

Le uscite domenicali, dureranno l’intera giornata e avranno come destinazioni le montagne della nostra regione, tutte le uscite avranno un grado di difficoltà adeguato al livello dei corsisti. In tutte le attività i ragazzi saranno seguiti da accompagnatori di alpinismo giovanile e istruttori qualificati.

Qui potete trovare maggiori informazioni tra cui il calendario, il regolamento e i documenti per partecipare.

Chiusura iscrizioni martedì 5 Febbraio 2019.