Imparare a difendersi da violenze e aggressioni, c'è un corso per le donne: gratuito e con i maestri istruttori

Un corso anti aggressione per insegnare alle donne come difendersi. E' questo l'obiettivo dell'associazione Libertas Margot insieme al sindacato della Polizia, il Siulp, che hanno organizzato per sabato 6 ottobre un corso gratuito rivolto a tutte le donne. La lezione, con i maestri di varie discipline sportive, si terrà alla palestra di Magione "Global Gym": l'appuntamento è per le 10 del mattino.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione in prima linea contro la violenza di genere e l'organo sindacale di polizia, servirà a dotare le donne di tutti quei strumenti necessari per poter fronteggiare una eventuale aggressione. Al corso, infatti, prenderanno parte maestri di kick boxing, istruttori di krav maga e praticanti mma e ju jtzu come Roberto Carlotti, Marco Lalli e Mario Benedetti che mostreranno ai partecipanti alcune tecniche anti aggressione.