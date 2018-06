Vuoi superare il test per entrare a Medicina a Perugia? Ecco i corsi di preparazione dell'Università

La Scuola di Medicina e Chirurgia organizza un corso di orientamento e preparazione per gli studenti che intendano partecipare ai concorsi per l'ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato della Scuola di Medicina e Chirurgia nell'A.A. 2018/19. Si svolgerà dal 16 luglio al 31 agosto 2018 dalle ore 9 alle ore 13, come di seguito riportato. La relativa iscrizione deve presentata entro le ore 13 del 13 luglio 2018, secondo le indicazioni riportate nella domanda di iscrizione al Corso.

Mese di luglio: venerdì 13 – ore 9 - Presentazione del corso; da lunedì 16 a venerdì 20 e lunedì 23 – ore 9 e ore 11: biologia; martedì 24 – ore 9: chimica – ore 11: matematica; mercoledì 25 – ore 9: biologia – ore 11: chimica; giovedì 26 - ore 9: matematica – ore 11: biologia; venerdì 27 e lunedì 30 - ore 9: biologia – ore 11: biologia; martedì 31 - ore 9: matematica – ore 11: biologia.

Mese di agosto: mercoledì 1 - ore 9: biologia – ore 11: chimica; giovedì 2 - ore 9: chimica – ore 11: biologia; venerdì 3 e lunedì 6 - ore 9: biologia – ore 11: fisica; martedì 7 - ore 9: matematica – ore 11: chimica; mercoledì 8 - ore 9: chimica – ore 11: matematica; giovedì 9 - ore 9: fisica – ore 11: chimica; venerdì 10 – ore 9: chimica – ore 11: fisica; lunedì 20 – ore 9: chimica – ore 11: biologia; martedì 21 – ore 9: biologia – ore 11: chimica; mercoledì 22 - ore 9: chimica – ore 11: biologia; giovedì 23 – ore 9: fisica – ore 11: chimica; venerdì 24 – ore 9: fisica – ore 11: matematica; lunedì 27 – ore 9: matematica – ore 11: fisica; martedì 28 – ore 9: fisica – ore 11: matematica; mercoledì 29 – ore 9: matematica – ore 11: fisica; giovedì 30 e venerdì 31 – ore 9: fisica – ore 11: matematica.