Coronavirus, banchi distanziati e obbligo di mascherine e guanti per il mercato settimanale a Norcia

Il mercato settimanale del giovedì torna a partire dal 28 maggio da Porta Ascolana, lungo la circonvallazione (viale Giovanni XXIII), fino all’intersezione della strada statale 685, Circonvallazione Ovest.

“Una nuova ripartenza per la nostra città e un continuo riappropriarsi della nostra quotidianità e, in questo caso, del mercato del giovedì che avevamo riaperto solo per i prodotti alimentari appena ce lo ha consentito il DPCM. Ringrazio l’Ufficio commercio per il lavoro svolto e la Fiva Confcommercio per la preziosa collaborazione”commenta l’assessore al Commercio, Nicolas Novelli.

Per garantire la sicurezza di utenti e venditori sono stati redistribuiti i banchi e vige l'obbligo di indossare mascherine e guanti. La Polizia locale garantirà controlli e il rispetto delle regole.