Coronavirus e sorveglianza sanitaria h24, 80 professionisti della Usl Umbria 2 dicono sì all'appello

"Voglio esprimere ammirazione per la solidarietà, la sensibilità e il senso civico dimostrati. Siamo onorati di collaborare con tali professionisti in un momento così drammatico per la vita di ciascuno. Tali segnali rappresentano speranza e positività nell’affrontare l’impegno quotidiano". Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino commenta così la scelta di 80 professionisti dell’azienda sanitaria che hanno aderito all’invito della direzione a supportare il servizio di sorveglianza sanitaria, attivo 24 ore su 24 e molto importante per la gestione dell’emergenza Covid-19.



"E’ ormai condiviso da tutti gli operatori che per contrastare la diffusione del Coronavirus risulta fondamentale assicurare la permanenza a domicilio della popolazione. Da qui la necessità dell’Azienda Usl Umbria 2 di potenziare il team aziendale per la sorveglianza sanitaria costituito da cinque medici igienisti e medici di distretto", spiega una nota della Usl.



“Tale consapevolezza - spiega il manager sanitario - ha indotto questa Direzione a rivolgersi al proprio personale assegnato a reparti e servizi non direttamente impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid-19, interessati da eventuali riduzioni di attività programmate e li ha invitati, mediante la pubblicazione di avviso interno, a manifestare la disponibilità a supportare i colleghi impegnati h 24 nelle attività volte ad evitare la diffusione del virus”.





