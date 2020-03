Coronavirus, la prima lezione a distanza dell'Università per stranieri è iniziata

E’ iniziata stamattina, 9 marzo, alle 8, secondo il normale calendario didattico, la prima lezione a distanza dei corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia.

Tecnici e informatici dell’Ateneo hanno effettuato tutorials ai docenti e sono stati in contatto con loro per dare chiarimenti, sciogliere dubbi e consentire il superamento di piccole inerzie da parte di coloro che avevano minor familiarità con la piattaforma adottata per l’erogazione didattica da remoto.

Inoltre l’Ateneo lavora da circa due anni all’attuazione di corsi di lingue poi a e cultura italiana a distanza (per alcuni livelli i moduli sono già attivi), pertanto, con l’emergenza Coronavirus il team di docenti impegnato in tale progetto si è subito attivato per ‘curvare’ le competenze acquisite e il lavoro svolto verso la sopraggiunta domanda diffusa di didattica online.

E’ stata inoltre attivata una ‘task force’ di tecnici che si alternano nel supportare i docenti a gestire le prime lezioni secondo tale modalità.

L’Ateneo è quindi attivo nel rispondere con sollecitudine e senso di responsabilità all’emergenza determinatasi, cercando di trasformare in un’opportunità di crescita e di sviluppo nella direzione della formazione a distanza la sospensione dell’attività didattica determinatasi a seguito dei recenti provvedimenti governativi.