Coronavirus, unità speciale in azione a Foligno: visite mediche a domicilio per aiutare i positivi

Una squadra speciale per le visite a domicilio per i positivi al coronavirus. A Foligno, dopo l’attivazione delle quattro Unità Speciali di Continuità Assistenziale a Terni, Foligno, Spoleto e Orvieto, ha preso il via il progetto dell'Usl Umbria 2 che prevede l’impiego di un’unità medico infermieristica ospedaliera della Struttura Complessa Pronto Soccorso - Medicina d’Urgenza del “San Giovanni Battista”, diretta dal dottor Giuseppe Calabrò, per valutare, con visite a domicilio, le condizioni cliniche dei pazienti positivi al Covid-19.

La nuova unità “Ospedale - Territorio Covid-19”, dotata di macchinari medici per le diagnosi, ha il compito "di monitorare lo stato di malattia nei pazienti sintomatici e positivi al tampone in isolamento domiciliare per individuare tempestivamente eventuali complicanze polmonari che possono sopraggiungere e determinare la compromissione iniziale della funzione respiratoria. Si ha la possibilità così di intervenire in tempo reale attraverso la somministrazione di un’adeguata terapia farmacologica domiciliare", spiega la Usl Umbria 2.

L’unità ospedaliera è composta dal dottor Alessio Gamboni, responsabile medico del Progetto e Tiziana Fancelli, responsabile infermieristica che hanno eseguito oggi le prime sette valutazioni domiciliari partendo dal territorio maggiormente interessato dall'epidemia (Gualdo Cattaneo, frazione di Pozzo). Nei prossimi giorni si conta di completare il monitoraggio di tutti i pazienti positivi al Covid-19 del distretto di Foligno.