Coronavirus: nelle Coop dell'Umbria precedenza per la spesa a medici, infermieri e Oss

Nell'emergenza coronavirus sono loro la certezza di un'Italia in quarantena e spaventata dal diffodersi del contagio e dai tanti morti fatti dal Covid-19. Medici, infermieri e operatori sanitari che combattono il prima linea la lotta contro il Covid-19, sono loro gli eroi dei nostri giorni. Tante le testimonianze di affetto e riconoscenza del popolo italiano nei loro confronti, sui social come sui balconi ma anche davanti agli stessi ospedali come a Perugia, dove gli ultras del Grifo hanno esposto uno striscione dedicato a tutti loro. Un piccolo gesto verso questi eroi ha deciso di farlo anche Unicoop Tirreno, che segue quello di altre Coop italiane: nei suoi supermercati il personale sanitario avrà accesso prioritario per la spesa, basterà mostrare il badge o il tesserino di riconoscimento.

"Considerato il ruolo fondamentale del personale sanitario - si legge in una nota di Unicoop Tirreno -, la necessità di rispettare i turni di lavoro e la scarsità di tempo per il riposo, da oggi nei 94 punti vendita Coop in Toscana, Lazio e Umbria medici, infermieri, Oss e altri operatori della sanità avranno accesso prioritario alla spesa e saranno pertanto autorizzati dal personale di punto vendita a superare eventuali code all’ingresso del negozio e in cassa. Per usufruire di questa corsia preferenziale gli operatori sanitari dovranno essere regolarmente muniti di badge o tesserino di riconoscimento. Già da alcuni giorni nei punti vendita Unicoop Tirreno l’accesso prioritario è garantito anche alle associazioni di volontariato che fanno la spesa per le persone in difficoltà che non possono uscire da casa".

