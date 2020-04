Coronavirus, una chiamata per un sorriso: i clown di Vip Perugia alla cornetta

Nemmeno l'emergenza coronavirus ferma i clown di Vip Perugia, dove 'Vip' è acronimo di 'viviamo in positivo'. Questo il motto dei volontari con il naso rosso, da anni ormai al fianco degli anziani e dei bambini malati come quelli dei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia e del Comitato per la Vita 'Daniele Chianelli'. Una filosofia che li ha portati ora ad ingegnarsi per 'aggirare' le limitazioni agli spostamenti e alle visite in questo tipo di strutture, fortemente a rischio contagio durante la pandemia.

Ecco così che l'associazione, in collaborazione con il Cesvol (Centro servizi volontariato) dell'Umbria, ha studiato un modo per regalare un po' di allegria a distanza e fare compagnia a chi ne ha più bisogno. Questo è infatti lo scopo di 'Una chiamata per un sorriso', iniziativa che vedrà una ventina di clown alternarsi alla cornetta. “Il servizio telefonico clown - precisano comunque da Vip Perugia - non sostituisce i servizi di supporto psicologico e/o specialistico attivi sul territorio per l'emergenza”.

DI COSA SI TRATTA - "Chiamando i numeri a disposizione (3392055168 e 3392055797) - spiegamo ancora i 'nasi rossi' perugini - verrai messo in contatto diretto con un clown che avrà il piacere di accompagnarti in una telefonata all'insegna del divertimento e della leggerezza"

A CHI È RIVOLTO - "A tutti! Grandi e piccini che sentono il desiderio di avere per qualche minuto un compagno di divertimento a distanza".

PERCHÉ - "In questo momento difficile e complesso è importante comunicare e coltivare l'allegria e la positività".

QUANDO - "Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00".