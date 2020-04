Coronavirus, il sindaco di Magione: "Nessun positivo nelle nostre case di riposo"

I dati degli ultimi bollettini sull'emergenza coronavirus in Umbria sono incoraggianti e anche nella zona del Trasimeno da giorni non si registrano nuovo casi di contagio. A renderlo noto il sindaco Giacomo Chiodini durante il suo consueto resoconto serale. “Sono dati molto buoni - commenta GIacomo Chiodini, sindaco di Magione - in linea con quelli del nostro comune dove abbiamo 3 positivi di cui 2 ricoverati in ospedale e un isolato a casa propria. Sono invece 10 i clinicamente guariti, 45 le persone in isolamento e sotto osservazione, 183 quelle in isolamento concluso".

“Si ricorda - spiega poi il primo cittadino in relazione alle persone in isolamento - che le oscillazioni sul numero delle persone in isolamento risente dello screening che viene effettuato in questi giorni nelle nostre residenze comunitarie. Sono già diverse le realtà monitorate con tamponi sia agli ospiti che al personale. Fino ad ora non sono emersi casi covid. È un'operazione importante, con numerosi tamponi concentrati nel nostro Comune, di cui si ringrazia USL Umbria 1. Un plauso anche a tutte le persone che lavorano in queste realtà sociali essenziali”.

“Sui buoni spesa - fa poi sapere Chiodini - si è costretti a mettere una scadenza per la presentazione di ulteriori domande. Il fondo governativo di 96mila euro si è infatti esaurito velocemente. Si cercherà nei prossimi giorni di capire come poter continuare a sostenere le necessità alimentari di chi è più in difficoltà. Complessivamente, fino ad ora, hanno beneficiato di questi aiuti oltre 250 famiglie”. Il sindaco di Magione, nel ricordare che l’emergenza non è finita e che occorre tenera alta l’attenzione, esprime poi "vicinanza e cordoglio a tutta la comunità di Passignano sul Trasimeno per la scomparsa di una persona a causa del Covid19". Si tratta della prima morte certificata per covid nella zona Nord del Trasimeno, mentre sono 4 in totale finora le persone decedute in territorio lacustre a causa del virus.