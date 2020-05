Spoleto, flashmob dei bikers all'ospedale: un 'concerto' di motori davanti a Oncologia

L'emergenza coronavirus ha portato all'annullamento dell'edizione 2020 di 'Bikers for Oncology' e i pazienti della struttura di Oncologia dell'ospedale 'San Matteo degli Infermi' di Spoleto non hanno così potuto ripetere l'esperienza del maggio scorso, da loro stessi definita "stravante ma eletrizzante", quando salirono in sella alla moto per un giro con i bikers e "dimenticato per un po' di essere un paziente".

Neppure il covid fermerà però i bikers: "Pper mostrarci la loro vicinanza e solidarietà - spiega il dottor Luca Sapori, direttore sanitario dell'ospedale di Spoleto - i Protectors LE-MC (Main group of Bikers for Oncology 2020, ndr), hanno organizzato un flash mob durante il quale una delegazione di bikers porterà un saluto rombante a sostegno di operatori e pazienti del Day Hospital Oncoloematologico della struttura ospedaliera. Il tutto, ovviamente, nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti".

Ecco così che domani (martedì 26 maggio, alle ore 14.30) una decina di bikers faranno 'cantare' le loro moto per circa un minuto nel piazzale antistante il Pronto Soccorso del 'San Matteo degli Infermi', proprio dove si affacciano le finestre del reparto di Oncoematologia.