Coronavirus, la Romantica dona pizze al personale dell'ospedale di Perugia

Quello della ristorazione è sicuramente uno dei settori più colpiti dalla quarantena imposta all'Umbria come al resto d'Italia dall'emergenza coronavirus, ma questo non frena i gesti di solidarietà. Gesti apprezzati da chi combatte in prima linea il Covid-19 e trova forza anche dal sostegno concreto di chi fa sentire loro la sua solidarietà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un sostegno che la pizzeria 'Romantica' di Perugia ha voluto mostrare concretamente a medici, infermieri e operatori sanitari del 'Santa Maria della Misericordia': "I reparti del coinvolti in prima linea in questa emergenza contro il covid 19 e non solo - fanno sapere alcuni rappresentanti del personale ospedaliero perugino - volevano ringraziare la Pizzeria Romantica di Perugia, che da qualche sera sta donando per cena le sue gustosissime pizze a tutto il personale".