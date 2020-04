Coronavirus, a Norcia anche l'asilo nido diventa 'smart'

Non solo il lavoro e la scuola, in tempi di coronavirus a Norcia anche l'asilo nido comunale 'Lo Scoitatolo' diventa 'smart'. “Quando le educatrici mi hanno manifestato il desiderio di voler continuare a tenere vivo il rapporto con i loro bambini - spiega Giuseppina Perla, assessore ai Servizi Sociali -, abbiamo pensato di mettere a loro disposizione la piattaforma che il sindaco utilizza per le videoconferenze con tutta la città. Hanno potuto così interagire con i bambini ed i loro genitori e mantenere la relazione socio educativa creatasi durante la frequentazione del nido".

Le attività didattiche si svolgono così ‘dal vivo’ ogni giorno, mantenendo dunque l’interattiva tra educatrici e bambini. Con l'Aiuto dei vigili del fuoco volontari le maestre hanno poi potuto far avere ai bambini i kit con i materiali adatti per preparare i lavoretti di Pasqua insieme ai loro genitori. "Si è così creata una classe virtuale e interattiva - racconta ancora l’assessore - in cui si prosegue la programmazione annuale, che comprende attività ludiche, di drammatizzazione e musicali, senza interrompere il fondamentale legame con le educatrici, che ringrazio per la passione che mettono nel loro lavoro. Così come ringrazio i genitori per partecipare attivamente e con gioia con i loro figli alle attività dimostrando apprezzamento per questa nostra proposta".