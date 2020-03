Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Vento, gelate e neve pronte ad abbattersi sull'Umbria, i cui cittadini sono in quarantena per l'emergenza coronavirus come quelli del resto d'Italia. Le temperature sono scese già oggi (lunedì 23 marzo) e continueranno a diminuire anche domani, quando secondo le previsioni della Protezione Civile pubblicate sul sito del centro funzionale della Regione Umbria si verificheranno nevicate anche in zona collinare e a bassa quota. La "possibilità di isolati black-out elettrici e telefonici" è tra le criticità segnalate.

Le previsioni della Protezione Civile per i prossimi giorni >>>