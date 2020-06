Perugia, riapre il Museo delle Marionette dei Mirabassi al Borgo Bello

Con la Fase 2 dell'emergenza coronavirus è scattato il momento della ripartenza anche per l'arte e la cultura. Ecco così che a Perugia riapre i battenti il Museo delle Marionette dei Mirabassi adiacente al Teatro di Figura Perugia, nel Borgo Bello in via del Castellano, (2/a, trav. di Corso Cavour, dietro la Chiesa di San Domenico).

Nella struttura sono esposte circa 300 tra marionette, burattini ed ombre, realizzate ed utilizzate in 40 anni di lavoro di spettacolo in Italia e all'estero dalla Compagnia Tieffeu. Si riapre con visite guidate a cui possono accedere, esclusivamente su prenotazione e solo per un nucleo familiare alla volta (bambini accompagnati dai loro genitori o nonni) muniti di mascherina.

Mario Mirabassi, nelle vesti di nonno, racconta le fiabe, attraverso le marionette esposte, quindi è un'occasione per riscoprire i personaggi noti e meno noti delle storie per l'infanzia e allo stesso tempo ammirare le figure d'arte realizzate dai Mirabassi, vere e proprie sculture che prenderanno vita attraverso il racconto. L'iniziativa è realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza adottate dai musei. E' un occasione per trascorrere un'ora in modo diverso e divertente. Per info e prenotazioni Tieffeu tel. 0755725845